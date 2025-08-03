Bursa Osmangazi Belediyesi’nin yaz aylarına özel olarak başlattığı “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, bu hafta Yenibağlar ve Yunuseli mahallelerinde renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin yaz aylarına renk ve neşe katan “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, bu kez Yenibağlar ve Yunuseli mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla düzenlenen etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri keyifli bir akşam geçirdi.

Festival havasında geçen programlarda yüzlerce vatandaş, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerde çocuklar için hazırlanan oyun alanları, atölyeler ve sahne gösterileri büyük beğeni toplarken, yetişkinler de çeşitli el sanatları ve müzik etkinlikleriyle etkinliklere dahil oldu.

YENİBAĞLAR’DA EĞLENCE DOLU AKŞAM

Yeni haftanın ilk etkinliği Yenibağlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle pazar alanına kurulan oyun parkurları ve çeşitli aktiviteler, çocukların enerjisini doyasıya atmasına olanak sağladı. Yüz boyama, balon atölyesi ve interaktif oyunlarla çocuklar eğlenirken, yetişkinler de keyifli vakit geçirdi. Gecenin finalinde ise sahne alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan “Temiz Orkestra”, performansıyla etkinliğe damgasını vurdu. Pop, arabesk ve halk müziğinden seçilen şarkıları başarıyla seslendiren orkestra, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe katılan Yenibağlar sakinlerinden Sezgin Demirel, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Halkı bir araya getiren çok güzel bir etkinlik. Ailece geldik, çok keyif aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Mahalle sakinlerinden Reyhan Özkan ise, “Böyle etkinliklere çok ihtiyacımız vardı. Çocuklarımızla birlikte eğlendik. Güzel bir akşam oldu” diye konuştu.

YUNUSELİ MEYDANI’NDA AYNI COŞKU YAŞANDI

Etkinliklerin bir sonraki adresi ise Yunuseli Mahallesi oldu. Yunuseli Meydanı’nda düzenlenen organizasyonda da aynı coşku ve renkli görüntüler hakimdi. Çocuklar, müzik eşliğinde dans ederken, çeşitli oyunlar ve gösterilerle eğlencenin tadını çıkardı. Gece boyunca süren etkinlikler, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Aileler çocuklarıyla birlikte eğlenirken, mahallede uzun zamandır özlenen birlik ve beraberlik duygusu da yeniden canlandı.

Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz ayları boyunca ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü etkinliklerle hem çocuklara hem de ailelere açık havada kaliteli vakit geçirme imkânı sunmaya devam edecek.