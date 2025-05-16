Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği uçurtma şenliği ile engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, engelli bireylerle uçurtma uçurarak, eğlencelerine ortak oldu.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Sukaypark'ta düzenlenen etkinliklere, Osmangazi Engelli Bakım Merkezi’ne (OBAM) üye engelli bireyler katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de bu özel günde engelli bireyleri yalnız bırakmadı. Oldukça renkli ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikler, resim, koşu ve parkur yarışmaları ile başladı.

Engelliler için farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireylere uçurtmalar dağıtıldı. Aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bırakan engelli bireyler, uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Gökyüzü uçurtmalar ile renklenirken, engelli bireyler ve aileleri güzel bir gün yaşamanın keyfini çıkardı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan engelli bireyler, çalan müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Engelli bireyler, etkinlik sonunda yaptıkları dans gösteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da coşkuyla kutladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimiz bir etkinlikte daha engelli bireylerimiz ile bir araya geldik. Sadece 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda ya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek, onlara destek olmak ve üzerimize düşeni yapmak adına hem projeler üretiyoruz hem de bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Gönül ister ki daha engelsiz bir yaşam olsun. Hep birlikte daha güzel şartlarda yaşayalım. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.