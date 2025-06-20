Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca çekişmeli mücadelelere sahne olan Sutopu Festivali’nde kazanan takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya büyük destek veren Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri’nde Sutopu Festivali düzenledi. Düzenlenen festivale Bursa ve farklı illerden çok sayıda takım katıldı.

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Sutopu İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği festivale Uludağ Oksijenspor Kulübü, Selçuklu Belediyespor Kulübü, İzmir DaltonKolejispor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü takımları katıldı. 2 gün boyunca devam eden festivalde takımlar toplamda 6 maç oynadı. Büyük mücadelelerin yaşandığı müsabakaların sonunda en yüksek puanı alan UludağOksijenspor Kulübü birinci, Selçuklu Belediyespor Kulübü ikinci, İzmir DaltonKolejispor Kulübü üçüncü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Osmangazi Belediye Başkan Vekili Recep Çohan ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, tarafından verildi.

“OSMANGAZİ’DE SUTOPU FESTİVALİ HEYECANI YAŞANDI”

Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri’nde organizasyonların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, “Geçtiğimiz hafta voleybol şenliği yaptık. Bin 500 kız çocuğumuzu burada ağırladık. 2 gün boyunca Osmangazi’de Sutopu Festivali heyecanı yaşandı. Takımlar 2 gün boyunca mücadele etti. Dereceye giren takımlarımızın ödüllerini vererek tebrik ettik” dedi.

Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Recep Çohan, Sutopu Festivali’nde katılan takımları tebrik ederek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın selamlarını iletti.

Sutopu Festivaline katılarak 2 gün boyunca mücadele eden sporcular bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.