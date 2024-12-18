Yazarları, şairleri ve fikir önderlerini vatandaşlar ile buluşturan Osmangazi Belediyesi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi’nde Okur-Yazar Buluşmaları programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Muradiye Mahallesi'nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi. İlmin tecrübeyle harmanlandığı; çayın, kahvenin, sohbetin anlam bulduğu merkezde son olarak Yazar Mustafa Başpınar, ‘Büyü Bozuldu’ adlı kitabını inceledi.

Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başpınar, “Hikayesini anlattığımız olaylar ve kişiler aslında hepimizin hayatından kesitler. Sadece her yazar kendi üslubu ve dünyaya bakış tarzını yansıtır. Ben de ‘Büyü Bozuldu’ kitabım ile sizlere kendi yolculuğumu anlattım. Burada buluşmamız gerçekten çok kıymetli. Bizlere bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda ise Başpınar, okuyucuların sorularını tek tek cevaplayarak toplu fotoğraf çektirdi.