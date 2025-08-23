Bursa Osmangazi Belediyesi’nin yaz spor okulları kapsamında düzenlediği yüzme kursları büyük ilgi gördü. Binlerce çocuk yüzme öğrenerek yaz tatilini verimli geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları yüzme kursları bu yıl da büyük ilgi gördü. Fatih-Çiftehavuzlar Yüzme Havuzu, Yenikaraman Yarı Olimpik Havuzu, Demirtaş Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Soğanlı Yüzme Havuzu ve Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’ndeki yüzme havuzlarında gerçekleştirilen kurslara, 4-14 yaş aralığındaki binlerce çocuk katıldı. Beş dönem halinde düzenlenen kurslarda miniklere profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verildi.

Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmeleri için hazırlanan kursların sonunda Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nde sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan küçük yüzücüler, sertifikalarını Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar’ın elinden aldı.

Kursların çocuklara yalnızca spor alışkanlığı kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunduğunu belirten Ersel Nallar, “Bu yıl da binlerce çocuğumuz yaz tatilinde yüzmeyi öğrenme fırsatı buldu. Yüzme eğitmenlerimizle birlikte hem sporun tadına vardılar hem de keyifli vakit geçirdiler. Bu imkânı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz” dedi.