DestekBank, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Portföy Yönetim Şirketi kuruluş onayını aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin genç ve dinamik bankalarından biri olarak büyümeye devam eden DestekBank, Ağustos 2025 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Portföy Yönetim Şirketi kuruluş onayı aldı. Finansal piyasalarda uzman kadrosu ve güçlü altyapısıyla faaliyetlerini sürdüren DestekBank, bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve risk yönetimi hizmetleri sunacak.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla yatırım süreçlerinde verimlilik ve güvenliği önceliklendirecek olan şirket, Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ve güvenilir bir soluk getirmeyi hedefliyor.

“TÜRKİYE’NİN FİNANS EKOSİSTEMİNE DEĞER KATACAĞIZ”

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan Portföy Yönetim Şirketi onayına ilişkin şunları söyledi: “DestekBank olarak finansal hizmetler alanında çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. SPK’dan aldığımız Portföy Yönetim Şirketi onayı, müşterilerimize sunduğumuz yatırım çözümlerini daha da çeşitlendirmemize olanak tanıyacak. Grubumuzun güçlü şirketlerinden Destek Faktoring ile bankamız iştirakleri Destek Yatırım ve Destek Kripto’nun oluşturduğu sağlam yapıya, aramıza katılacak portföy yönetimi şirketimizi de ekleyerek; güçlü bir finans ekosistemi olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu adımla, müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olurken, Türkiye’nin finans ekosistemine de değer katacağız” dedi.