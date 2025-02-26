Bursa Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara düşük ücretlerle sağlıklı gıda hizmeti sunduğu Kent Lokantası’nın ikincisini Soğukkuyu Mahallesi’nde hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kent Lokantası ile birlikte hizmete açılan Genç Kafe’nin yeni şubesi ise kaliteli kahveleri uygun fiyata içmek isteyen Bursalıların favori mekanı olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından Bursa’ya kazandırılan Kent Lokantası’nın ikincisi ile Genç Kafe’nin üçüncü şubesi Soğukkuyu Mahallesi’nde hizmete açıldı. İlki Osmangazi Meydanı’nda açılan ve açıldığı günden bu yana 200 bin kişinin faydalandığı Kent Lokantası, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı menüleriyle asgari ücretlilerin, dar gelirlilerin, emeklilerin ve öğrencilerin yanında olmayı hedefleyen önemli bir proje olarak dikkat çekiyor.

Osmangazi Meydanı ve Soğanlı Millet Bahçesi’nin ardından üçüncü şubesi Soğukkuyu Mahallesi’nden açılan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile özellikle gençlere sosyalleşebileceği, ders çalışabileceği ve kültürel etkinliklere katılabileceği bir ortam sunuyor.

“Bursa’nın kalbinde hizmetlerimize devam ediyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kent Lokantası ve Genç Kafe’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kent Lokantası ve Genç Kafe’yi hayata geçirdiğimiz bu mekanın temini konusunda epey uğraş verdik. Birkaç sefer Ankara’ya gitmek durumunda kaldık. Seçimin ardından muhtarımıza söz verdiğimiz gibi bugün bu tesislerimizin açılışını yapıyoruz. Bursa’ya kazandırdığımız ilk lokantamızın adını Halk Lokantası koymuştuk. Parti genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda artık lokantalarımıza Kent Lokantası ismini vereceğiz. Osmangazi Meydanı’ndaki ilk lokantanın ismini de yakın zamanda değiştireceğiz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında hizmete açtığımız ilk lokantamızdan şuana kadar 200 bin vatandaşımız faydalandı. Osmangazi Belediyesi, olarak Bursa’nın kalbinde hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“3 bin kişilik kadro ile 7-24 sahadayız”

Göreve geldiklerinde anlayışı değiştireceklerinin sözünü verdiklerini dile getiren Başkan Aydın, “Bu anlayışı değiştirmek adına da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmete açtığımız Kent Lokantası’nda Ramazan ayında iftarlarımız olacak.

Genç Kafe’de iftardan sonra açık olacak. Osmangazi’ye hizmet etmek için 3 bin kişilik bir kadro ile 7-24 sahadayız. Burası da ekonomik şartların bu kadar ağır olduğu, enflasyonun durdurulamadığı bir dönemde yurttaşlarımız için nefes aldıracak mekanlar olacak. Kent Lokantası ve Genç Kafe’nin Osmangazi ve Bursa için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Osmangazi Kent Lokantası’nı vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Aydın, açılışından ardından önlüğünü giyerek kazanların başına geçip, vatandaşlara ilk servisi yaptı. Kent Lokantası’nın ardından Genç Kafe’de kahve makinesinin başına geçen Başkan Aydın, vatandaşlara kahve ikramında bulundu.