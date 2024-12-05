Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde ortaklaşa düzenlediği panelde kadınlar ve hakları konuşuldu.BURSA (İGFA) - Panelde gazeteci Şeyda Gümüş moderatörlüğünde Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı” panelinde CHP Bursa Milletvekili NurhayatAltaca Kayışoğlu, CHP 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Melda Okur, konuşmacı olarak katılarak kadının toplumda, yaşamda ve siyasetteki yerine değinerek haklarını konuştu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90’ıncı yıl dönümünde düzenlenen panele Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazili kadınlar katıldı.

"ATATÜRK, TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI AVRUPA'DAN ÖNCE VERDİ"

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90’ıncı yıl dönümünde olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kadınların elde ettiği kazanımları anlatmak ve dünyada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, sayesinde İsviçre’den 36, Fransa’dan 11, ve Belçika’dan da 14 yıl önce Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Bugün muasır medeniyetler dediğimiz Batılı gelişmiş ülkelerin bir çoğu Türkiye Cumhuriyeti’nden çok sonra kadınlara seçme seçilme hakkı verdi. O zaman Halide Edip Adıvar gibi önder kadınların mücadelesiyle bu hakkı kadınlar elde etti. Biz çok önce 90 yıl önce öne geçtiğimiz muasır medeniyetlerden maalesef kadın konusuna geldiğimizde çok gerilere düştük. Son sıralara düştük, bazı konularda da ilk sıradayız. Kadın cinayetleri, kadına şiddet, baskı, taciz ve diğer olaylarda maalesef ilk sıralardayız. Atatürk’ün bize bıraktığı mirasın önemini kavramak özellikle kadınların daha çok haklarını savunmaları, eşit bireyler olarak yaşamlarına devam edebilmeleri için de mücadelelerinin devam etmesi gerekiyor. Umarım ülkemizde 90 yıl önce elde edilen kazanımların bugün daha da ilerisine gidebiliriz. Bunu yapabilecek irade, güç ve azim yine kadınların elinde. Kadınlar haklarını daha çok savunursa erkeklerden bu hakları alırlar daha çok eşitleyici bir sürece gideriz” dedi.

“BUGÜN VERECEĞİMİZ MESAJLAR TOPLUM VE KADINLAR ÇOK ÖNEMLİ”

Dünyanın sürdürebilir kalkınma hedeflerine ait 17 hedefe ulaşmasında temel adımın kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyete dayalı eşitsizliğin önlenmesi olduğunun altını çizen Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler de, "Bu kapsamda yerel yönetimlere kadrolarında eşit temsili sağlamak ve hizmetlerini sunarken kadınların duyma rolü düşmektedir. Ulusalda, mecliste cinsiyet eşitliğini sağlamak siyasi partilerin hedefi olmalı. Ayrıca mecliste var olan kadın hem cinslerimizin de özellikle kadının ve çocuk haklarında bir olmaları ve dayanışmamaları ülkemizin, dünyanın geleceği için göz ardı edilemez. Bugün vereceğim mesajların toplum ve kadınlar için ne kadar önemli olduğunu bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLERİN AĞIRLIKLI OLDUĞU BİR SİSTEM İÇİNDEYİZ”

CHP Bursa Milletvekili NurhayatAltaca Kayışoğlu ise yaptığı konuşmada, “O kadar erkek egemen bir dünya ki, sadece siyaset değil bütün kurumlarda özel sektör de dahil olmak üzere erkeklerin ağırlıklı olduğu bir sistem içindeyiz. Topyekûn erkekleri ve kadınları işin içine katarak temsil hakkını kadınların nüfusa oranla seçilme hakkını algı olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Kadın hakları konusunda geriye gidiyoruz. Bir çok batı ülkesinden önce Türk kadınına seçme seçilme hakkı verildi. Ben köy gibi bir kasabada doğdum. 8 çocuklu bir ailenin son çocuğuyum ve milletvekiliyim, bugün Cumhuriyet, bu haklar ve demokrasi sayesinde bunlara sahip oldum. Bunlara çok fazla sahip çıkmamız gerektiğini farkındayız ve biliyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Buna sadece seçilmişler değil, toplumun herkesimi, her birimiz bulunduğunuz her yerde bu farkındalığı oluşturup bilinci aşılamamız gerekiyor. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Sadece kadınlar değil erkeklerde bu konuda üzerine düşeni yapsınlar diyorum” şeklinde konuştu.

“KADIN KADININ DOSTU VE UMUDUDUR”

Kadınların önlerine engel konulmayan alanlarda başarıları sonsuz olduğunu belirten CHP 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de, “Şöyle bir algının oluşmuş olmasını doğru bulmuyorum. Sanki siyaset, bürokrasi, akademi ve şirketlerde kadınlar sanki bir birinin dostu değilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben buna katılmıyorum. Kadın kadının dostu ve umududur. Elbette ki bazıları arasında bazı şeyler olabilir ama erkekler arasında daha çok sanki. Kadınların yüzde 1 ve 2’siymiş azınlıkmış da kendi aralarında arada sırada kavga ederler onun için onlara bu görevleri vermeyelim algısı oluşturulmaya çalışıyor. Halbuki biz nüfusun yarısından fazlasıyız. Kadınların önlerine engel konulmayan alanlarda başarıları sonsuz. Önü kesilmeyen toplumsal ve ailesel baskılarla önü kesilmeyen kadınların yapabilecekleri ortada” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DEKİ İKTİDARI EN ZORLAYAN HAREKET KADIN HAREKETİDİR"

Tarım alanında çalışan üretici kadınların iş hayatında yokmuş gibi davranıldığını aktaran CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Melda Okur da, “5 Aralık'ta kadınlara bir hak verilmenin ötesinde aydınlanmadan itibaren Türkiye’deki kadın hareketinin söke söke aldığı bir haktır. Mustafa Kemal Atatürk vizyoner bir kişidir, artık bu hakkın teslimi gerektiğini görmüştür. Bugün Türkiye’deki iktidarı en zorlayan hareket kadın hareketidir. Kadınlar sokaklara indiği andan itibaren bir titriyorlar, kadın hareketi kadınların haklarını sahip çıkma konusunda diğer alanlara bakıldığında bir hayli güçlüler. Bu hakları alıp alamamaları duruma göre değişiyor. Ama bir şekilde pek çok yasada geri adım atıldıysa mecliste o kadın hareketinin mücadelesiyle atıldı. Hakikaten takdire şayan gençlikle birlikte güçlenen tecrübeyle değerlenen bir kadın hareketi canlı bir şekilde devam ediyor.

Tarım alanında çalışan üretici kadınlar iş hayatında yok muş gibi davranılıyor. Kadına dair sağlıkla ilgili konular genelde bir geri planda doğum, cinsiyet ve cinsellikle bir araya getirilerek örtülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir ped verme hikayesi kıyameti kopardı” ifadelerini kullandı

Panelin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti.