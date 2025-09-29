Bursa Osmangazi Belediyesi’nin kadınların üretim ve ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Kadın Girişimciler Sokağı, kapılarını bir kez daha açtı. Temiz Orkestranın da konser verdiği etkinliğe katılanlar hem alışveriş yaptı hem de eğlendi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kadınları desteklemek ekonomiye ve sosyal hayata daha güçlü katılımını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle ilçenin farklı mahallelerinde kapılarını açan Kadın Girişimciler Sokağı’nın bu defa adresi Kükürtlü Mahallesi oldu. Kadınların bin bir emekle ürettiği el emeği ürünler Kükürtlü mahallesi sakinlerinin beğenisine sunuldu. Her biri bir birinden özel tezgahlarda satılan ürünlere vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Etkinlikte Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçileri tarafından kurulan Temiz Orkestrada konser verdi. Kükürtlü Mahallesi sakinleri hem alışveriş yaptı hem de eğlencenin keyfini çıkarttı.

Kendilerine destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan kadın girişimciler, “Biz kadın girişimciler olarak el emeği ürünler üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi, açtığı Kadın Girişimciler Sokağı, ile bizlere destek oluyor. Vatandaşlarımızda bu sokağı çok beğendi. Yoğun talep gösteriyor. Osmangazi Belediyesi, destekleriyle ürünlerimizi satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz” dedi.

Kadın Girişimciler Sokağı’nda alışveriş ve eğlenceyi bir arada gerçekleştirdiklerini belirten Kükürtlü Mahallesi sakinleri, “Osmangazi Belediyesi düzenlediği etkinliğe katıldık. Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Burada Temiz Orkestra’nın verdiği konserle eğlenirken aynı zamanda kadın girişicilerin açtığı stantlardan el emeği ürünlerden alışveriş yapma fırsatı bulduk. Bu güzel etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.