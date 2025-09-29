Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, kentin marka olmuş lezzetlerinin yanında üreten kadınların el emeği ürünleriyle de renklendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali, üçüncü gününde de renkli etkinliklerle devam etti.

Gastro sahnede Bursa’nın unutulmuş lezzetleri, Gemlik zeytini, Bursa’nın tatlı hafızası, meyve çeşitliliği, Gedelek turşusu, tahinli pide ve cevizli lokumu uzmanlar tarafından uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı. Yarışma alanında ise pastacılar, eşler ve liseliler hünerlerini sergileyerek birinci olabilmek için yarıştı. Çardak kebabı ve süt helvası atölyesi ise lezzet tutkunlarından büyük ilgi gördü.

BURSA GASTRONOMİSİNİN TÜM YÖNLERİ KONUŞULDU

Gastro söyleşi alanında düzenlenen ‘Gastronomi Turizmini Şekillendiren Kent Markaları’, ‘Bursa Gastronomisinde Yeni Vizyon’, ‘Balkanlardan Gelen Sıcak Mutfak Akımı’, ‘Gastronomide Yeterlilik, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Tüketim’, ‘Bursa Gastronomisinin İzleri’, ‘Bursa’nın Lezzet Ekonomisi: Tarım, Üretim ve Yerel Kalkınma’, ‘Bursa’da Gastronominin Turizme Olan Etkisi’, ve ‘Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım’ oturumlarında ise uzman isimler tarafından bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

KADINLAR FESTİVALE DEĞER KATTI

Festival kapsamında oluşturulan Bursa Üreten Kadınlar Sokağı’nda kendi ürünlerini sergileyen 34 kadın derneği ve kadın kooperatifi, el emeğiyle ürettikleri onlarca yöresel lezzeti binlerce ziyaretçiyle buluşturdu. Kestane unlu makarnadan kabuklu fasulyeye, yaban mersini reçelinden incirli acı tatlı sosa kadar kadın üreticilerin özenle hazırladığı Bursa’ya özgü ürünler, festivalin en özel tatları arasında yer aldı. Topraktan tabağa uzanan yolculuk ile kadın emeğinin değeri ve kent mutfağının zenginliği gözler önüne serildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gübre desteğinden mazot ve alım desteğine kadar her alanda üreticiyi desteklediğini söyleyen kadın kooperatifleri temsilcileri, desteklerinden ve ilgilerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e, eşi Seden Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“BURSA GASTRONOMİSİNİN DAHA YUKARIYA ÇIKMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, festivalin üçüncü gününde de alanı gezerek gastronomi tutkunlarıyla sohbet etti. Üreten Kadınlar Sokağı’nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, kadın kooperatiflerinin üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kadın kooperatiflerine teşekkür eden Başkan Bozbey, “Kadın kooperatiflerimizin Bursa gastronomisinin geliştirilmesinden büyük emeği ve katkısı var. Unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerin günümüze getirilmesinde ve farklı yorumla sunulmasında inanılmaz katkı sağladılar. Kadın dernek ve kooperatiflerimiz, şeflerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte daha güzel, daha iyi gastronomi festivali yapacağız. Onların ürettiği değerlerle birlikte Bursa gastronomisinin daha yukarıya çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.