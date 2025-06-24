Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge, 2. Etap Akuatlon Müsabakası 5 ilden, 6 takım ve 133 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 2. Etap Müsabakası M1, M2 ve M3 kategorilerinde 9-18 yaş arası sporcuların katılımıyla Sukaypark Tesisleri’nde düzenlendi.

2. Etap Akuatlon Müsabakasına katılan sporcular 100 metre yüzme, 800 metre koşu, 200 metre yüzme, 1000 metre koşu, 400 metre yüzme ve 2400 metre koşu etaplarında yarıştı. Müsabakaya katılan sporcular yarışları kazan için büyük mücadele verirken aileleri de onlara destek olarak büyük heyecan yaşadı. Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4.Bölge, 2. Etap Akuatlon Müsabakası’nda yarışan sporculara Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, tarafından katılım sertifikası verildi.

Osmangazi Belediyesi olarak gençlere her anlamda destek vererek yanlarında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, “Gençlerin spor alanlarında yarışmaları bizlere gurur veriyor. Osmangazi Belediyesi olarak sürekli yanlarındayız. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge, 2. Etap Akuatlon Müsabakasının M1, M2 ve M3 kategorilerinde toplamda 6 takım ve 133 sporcu yarıştı.

Bu yarışlarda Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finallerine katılacak sporcular belirlendi. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Bölgesel Lig 4. Bölge 2. Etap Müsabakasında dereceye giren sporcular Kasım ayında Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finallerine katılma hakkı kazandı.