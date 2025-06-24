Kocaeli İzmit Belediyesinin doğayla iç içe, huzur dolu anlar sunan geleneksel Lavanta Şenliği, 25 Haziran’da vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük bir ilgiyle beklenen Lavanta Şenliği, bu yıl da morun huzur veren tonlarını ve doğanın büyüleyici kokusunu bir araya getiriyor. 25 Haziran Çarşamba akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek etkinlik, doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını bir araya getirecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan şenlikte, mor lavantalarla bezenmiş tarlalar, rengârenk görüntülere sahne olacak. Doğayla iç içe, dingin bir atmosferde gerçekleşecek olan bu özel buluşma, katılımcılara adeta görsel bir şölen sunacak. Etkinlik boyunca vatandaşlar lavanta bahçesinde diledikleri gibi gezebilecek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirebilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI DA SAĞLANIYOR

İzmit Belediyesi, vatandaşların etkinliğe kolayca ulaşabilmesi için Ncity AVM Otoparkı’nda saat 18.15’te hareket edecek ücretsiz servisler düzenleyecek. Lavanta Şenliği’nde bu yıl herhangi bir hasat işlemi yapılmayacak. Etkinlik, tamamen doğanın tadını çıkarmaya ve lavantaların büyüleyici güzelliğini doyasıya yaşamaya yönelik planlandı.