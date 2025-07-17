Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar için şenlik havasına dönüştürmeye devam ediyor. Mahallelerde düzenlenen açık hava sinema gösterimleri, minik izleyicilere hem eğlence hem de sosyal bir ortam sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla gerçekleştirilen açık hava sineması etkinlikleri, bu kez Hamitler Mahallesi’nde çocuklarla buluştu. Hamitler Mesire Alanı’nda kurulan etkinlik alanı, çocukların neşesiyle şenlendi. Gösterimi yapılan “Coco” adlı animasyon filmi büyük ilgi görürken, sinema öncesinde patlamış mısırlarını alan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte yaz akşamının tadını çıkardı. Açık hava sinemasına Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri, Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

“ÇOCUKLARIMIZI GÜLDÜRMEK HER ŞEYE DEĞER”

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Murat Özkan, “Çok güzel bir akşam oldu. Kızım çok istedi, kıramadım. Bu etkinlik çocuklarımız için büyük bir mutluluk kaynağı. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi. Etkinlik boyunca neşesi gözlerinden okunan minik Esila Özkan da “Ben buraya bayıldım. Bir dahaki sefere şişme kaydırak da isterim” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Etkinlikten memnun kalan Baran Alkan ise, “Çocukları mutlu etmek çok kıymetli. Böyle etkinlikler onların hayatında iz bırakıyor. Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde sinema gösterimleri düzenlemeye devam edecek.