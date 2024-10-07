Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çarşamba Mahallesi’nde park, cadde ve sokak aralarında

faaliyet gösteren seyyar satıcılara baskın yaptı.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanında, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, Çarşamba Mahallesi’nde ve Merinos Parkı’nda huzur operasyonu düzenledi.

Ekipler, özellikle kaldırım işgaline son vermek için akşam saatlerinde 2. el eşya satan satıcılara yönelik çalışma yaptı. Saat 19:00 ile 22:00 arasında gerçekleşen operasyonda, seyyar satıcılara, dilencilere ve vatandaşları rahatsız eden kişilere geçit verilmedi. Ana yol, meydan, sokak araları ve parklarda, nizamı ve intizamı bozan çevreyi kirleten, geliş geçişi engelleyen, satıcılara mani olunurken, kurallara uymayarak ısrarla faaliyetini sürdürmek isteyen satıcıların mallarına el kondu.

Operasyonda el konulan eşyalar, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü deposuna götürüldü. Zabıta yetkilileri, operasyonların devam edeceğini, belirli saatlerle sınırlı tutulmayıp günün her vakti yapılacağını söyledi.