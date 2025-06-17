Bursa Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Emek ve Hüdavendigar Yetenek Evleri, 2024-2025 eğitim dönemini coşkulu yılsonu etkinliğiyle tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yetenek Evleri’nde düzenlenen resim, gitar, ney ve ritim kurslarına katılan öğrenciler, düzenlenen dönem sonu sergisi ve konseri ile yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koydu.

Çocukların ders çalışmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmeleri ve de sosyal alanda yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla faaliyet yürüten Emek ve Hüdavendigar Yetenek Evleri, 2024-2025 eğitim dönemini coşkulu yılsonu etkinliğiyle tamamlandı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı resim sergisi ve konser büyük beğeni topladı. Yılsonu etkinliği kapsamında ilk olarak resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Yetenek Evleri’nde düzenlenen resim kurslarında eğitim alan öğrenciler, kurs süresince yaptığı toplam 150 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Karakalem, sulu boya, tuval üzerine akrilik çalışmalar ve ahşap boyama eserlerin yer aldığı dönem sonu sergisi, katılımcılardan tam not aldı.

Resim sergisinin ardından düzenlenen konser ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yetenek Evleri’ndeki gitar, ney ve ritim kurslarına katılan öğrenciler, sahneye çıkarak yeteneklerini ortaya koydu. İlk olarak gitar çalma konusundaki becerilerini sergileyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde birbirinden güzel şarkıları seslendirerek izleyicileri etkiledi. Ardından ney ve ritim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, yaşlarından büyük bir performans ortaya koydu.

Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının gelişiminde önemli katkılar sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederek, yıl boyunca sunulan eğitim ve etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.