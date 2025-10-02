Bursa Osmangazi Belediyesi yılın aydını olarak belirlediği Yaşar Kemal’in Ortadirek Roman’ından uyarlanan ‘Her Tepeden Bir Gün Doğar’ okuma tiyatrosu düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen gösteride Usta Oyuncular Nazan Kesal ve Tayfun Erarslan’ın muhteşem anlatımıyla Yaşar Kemal’in eşsiz eseri sahnelendi. Sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Anadolu’nun sesi, insanı ve direnci, sahneye taşındı.

Edebiyat ve tiyatronun iç içe geçtiği gösteri izleyenler tarafından tam not aldı. Sanata ve sanatçıya büyük değer veren Osmangazi Belediyesi, Osmangazilileri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Her hafta çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekleyerek Yaşar Kemal’in Ortadirek Roman’ından uyarlanan ‘Her Tepeden Bir Gün Doğar’ okuma tiyatrosu düzenleyerek sanat severlerin beğenisine sundu.

YAŞAR KEMAL’İ ONUN DİZELERİYLE ANIMSAMIŞ OLDUK

Yaşar Kemal’in muhteşem dizeleriyle hem kendileri hem de izleyenleri buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Oyuncu Tayfun Erarslan, “Çukurova’nın emektar işçilerini, pamuk tarlalarını ve o işle uğraşan sıradan ama yürekli bir ana oğulun hikayesini bu akşam izleyicilerimize okuma etkinliğiyle aktardık. Biz okurken çok duygulanıyorduk. İzleyenlerde çok beğendi ve etkilendi. Yaşar Kemal’i seven ve anmak isteyenler bizimle oldular. Onun dizeleriyle hem Çukurova’yı hem de Yaşar Kemal’i anımsamış olduk” dedi.

Her Tepeden Bir Gün Doğar dediklerini belirten Oyuncu Nazan Kesal, “Yaşar Kemal’in Ortadirek Roman’ında Meryemce’nin hikayesi var Meryemce doğaya, yer yüzüne, gök yüzündeki yıldızlara, uğur böceğine, elindeki bastona aşık bir Anadolu kadını, insan eliyle üretilen şiddetin ne kadar saçma ve gereksiz bir şey olduğunu Meryemce’nin doğayla kurduğu büyülü ilişkiden bir sonuç çıkartacağız. Umarım izleyenlerde okuma tiyatrosu beğenmiştir. Yoğun bir katılım var” şeklinde konuştu.

Gösterinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Oyuncular Tayfun Erarslan ve Nazan Kesal’a gecenin anısına hediye verdi.