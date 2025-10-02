Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı sosyologlar, aileler ile okullar arasında güçlü bir iş birliği sağlamak amacıyla çeşitli eğitim seminerleri düzenliyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi'ne bağlı sosyologlar, öğrencilere hedef belirlemenin ve bu hedeflere ulaşmak için gösterilen çabanın önemini anlatmak amacıyla eğitimler verdi.

Öğrencilere, başarılı olabilmek için sabırlı olmaları ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ders çalışırken etkili bir planlama yapmanın ve plana sadık kalmanın başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri olduğu belirtildi.

AİLELERİN ÖĞRENCİ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Eğitim seminerinde, velilere ‘Okul Başarısında Ailenin Rolü ve Okula Uyum Süreçlerini Desteklemek’ konularında önemli bilgiler verildi. Sosyologlar, öğrencilerin okul başarısının sadece öğretmenlerin değil, ailelerin de desteğiyle şekillendiğini vurgulayarak, ailelerin öğrenci gelişimindeki etkisinin altını çizdiler.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULA UYUM SÜRECİ ANLATILDI

Seminerlerin bir diğer önemli konusu ise ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemekti. Sosyologlar, okula yeni başlayan çocukların, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul kurallarını öğrenmeye başlamalarının, başarılı bir uyum sürecinin ilk adımlarından biri olduğunu vurguladılar. Ayrıca, öğrencilerin sorumluluk almaya başlamalarının, özgüvenlerini artıracağını ifade ettiler.

Seminerlerin sonunda, veliler ve öğrencilerle karşılıklı soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda katılımcılar, seminerde öğrendikleri bilgileri daha da pekiştirme fırsatı buldular ve karşılıklı etkileşimle, eğitimlerin daha etkili hale gelmesi sağlandı.