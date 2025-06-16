Bursa Osmangazi Belediyesi sporun birleştirici gücünü ve sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemini vurgulamak amacıyla Gençlik ve Spor Şenliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şenliği’ne katılan çocuklar, farklı spor ve müzik aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Osmangazi Belediyesi, gençler ve çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir spor şenliğine ev sahipliği yaptı. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şenliği’nde taekwondo, judo, jimnastik ve karate gösterisi gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra halk oyunları, bale gösterisi, modern dans gösterisi, çocuk ve yetişkin zumba, çuval yarışı ve halat çekme gibi birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Ailelerin de çocuklarının sevincine ortak olduğu şenlikte, yaşları 5 ile 13 arasında değişen yaklaşık 700 genç ve çocuk, eğlenceli dolu anlar yaşadı. Farklı spor dallarını deneyimleyen çocuklar ile gençler, spor yapmanın ve eğlenmenin keyfini çıkardı.

Şenlik alanına gelerek çocukların ve gençlerin heyecanına ortak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Gün boyu süren Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şenliği’ne katılan gençlerimiz ve çocuklarımız, gerçekleştirilen birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler ile unutulmaz bir gün yaşama fırsatı buldu. Gençlerimizin boş zamanlarını spor yaparak geçirmelerini istiyoruz. Spor yaparak, ekran bağımlılığından kurtulsunlar. Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Yaz ayları boyunca farklı spor branşlarında etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde hentbol ve su topu şenliği düzenleyeceğiz. Yurttaşlarımızla, spor ve eğlence dolu etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve başarılı nesiller için spor bizim vazgeçilmezimiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şenliği’ne katılan çocuklar ve gençler, etkinlikten çok memnun kaldı. Birçok spor branşına alanda ulaşabildiklerini ve deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade eden katılımcılar, etkinliklerin verimli olduğunu söyledi. Aileler de etkinliğin çocuklar için teşvik edici bir rol oynadığını belirterek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.