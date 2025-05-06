Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocukların zamanlarını eğitici ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri adına ‘Masal Dinletisi’ etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine destek sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Çocuklar için söyleşiler düzenleyen, konserler ve tiyatro gösterimleri gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, özel bir etkinliğe daha imza attı.

Pelin Yılmaz’ın katılımları ile gerçekleştirilen ‘Masal Dinletisi’ etkinliği ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu.

Etkinlikte çocuklara masal dinleme alışkanlığı kazandırmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla birbirinden güzel masallar okundu.

Pelin Yılmaz tarafından anlatılan masalları pürdikkat dinleyen çocuklar, adeta büyülü bir yolculuğa çıktı.

Çocuklar, keyifli anlar yaşayarak hem öğrendi hem de eğlendi.