Bursa Nilüfer Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ile kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Burak Berk, Ferhat Bakgör ile Çamlıca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterileri büyük heyecanla sahneledi.

Kreşlerde ayrı ayrı düzenlenen kutlama programlarına, çocukların aileleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin ve Emre Karagöz ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenler, 3-6 yaş arasındaki çocukların hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle devam etti.

Minikler, şarkılar ve marşlar eşliğinde sergiledikleri koreografileriyle büyük alkış topladı. Başarılı performanslarını sergileyen öğrenciler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinliklerin ardından veliler, çocukların 23 Nisan için özel olarak hazırladıkları resim sergilerini de gezdi.