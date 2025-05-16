Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, komşu ilçelerle iş birliğini artırma ve bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirme hedefiyle Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve her iki ilçedeki parti teşkilatlarını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de bir dizi ziyarette bulundu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ve Meclis Üyesi Akın Uludağ’ın da eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Mustafakemalpaşa oldu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, ortak projeler ve turizm alanındaki iş birliği imkanlarını konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, daha sonra CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Partinin ilçe binasındaki görüşmede Başkan Şadi Özdemir ve Demir, yerelde yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KONUŞULDU

Mustafakemalpaşa’daki görüşmelerinin ardından Başkan Şadi Özdemir’in bir sonraki durağı Karacabey oldu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı makamında ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, bölge turizminin geliştirilmesi ve daha güçlü bir turizm potansiyeli oluşturulması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmaları masaya yatırdı.

Başkan Şadi Özdemir, daha sonra CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku ve ilçe yönetimiyle de fikir alışverişinde bulundu.

İlçe binasındaki görüşmede yerel yönetimlerin iş birliğinin önemi vurgulandı.