Bursa'da Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Köyceğiz Belediyespor'u başa baş geçen maçta 29 – 25 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Ligi'nde başarılı performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediyespor'u konuk etti.

Ligde yenilgisiz ilerleyen ev sahibi ekip, kendi seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı 29-25 kazanmayı başardı.

Üçevler Spor Salonu'nda, tribünlerin tamamen dolduğu maç nefes kesen anlara sahne oldu. Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi İbrahim Mart, Kulüp Müdürü Kenan Daştan ve Hentbol Şube Sorumlusu Adalet Yılmaz da tribünden takip etti.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısını Nilüfer Belediyespor 14-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da yüksek tempoda geçen mücadelede, Nilüfer Belediyespor rakibinin dirençli oyununa rağmen 15-13 üstünlük sağladı ve maçı 29-25 kazanarak galibiyete uzandı.

Maç sonunda hentbolcuları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, galibiyet sevincini takımla paylaştı.

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Beşinci hafta sonunda yenilgisiz yoluna devam eden ekip, bir sonraki hafta Spor Toto Spor Kulübü'ne konuk olacak.