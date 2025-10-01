Bursa Nilüfer Belediyesi'nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Rıfat Ilgaz’la Şifrelerin İzinde” oyun gecesi, katılımcıları usta yazarın “Halime Kaptan” eserinin geçtiği Cide'ye götürerek, gizemli bir maceraya ortak etti.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri çerçevesinde farklı bir deneyim sundu. Koza Kütüphane’de gerçekleştirilen oyun gecesi, edebiyat ve oyunu bir araya getirerek katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. “Rıfat Ilgaz’la Şifrelerin İzinde” isimli iletişim oyununda katılımcılar, usta yazarın edebi dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Necati Arpacı’nın yürütücülüğünde gerçekleşen rol yapma oyununda, Rıfat Ilgaz’ın sevilen eseri “Halime Kaptan”ın geçtiği coğrafya sahne oldu. Oyunda katılımcılar, “vatanperver” ve “ajan” olarak iki gruba ayrılarak Cide’de geçen bir öykünün kahramanlarına dönüştü. Oyuncular, İstanbul’dan Cide’ye gelirken kaybolan bir pusulanın peşine düşerek hem gruptaki ajanları tespit etmeye hem de pusulayı taşıyan askeri bulmaya çalıştı.

Tamamen katılımcıların kararlarıyla şekillenen öykü, heyecan dolu anlara sahne oldu. Hikayeyi başarıyla tamamlamak için ipuçlarını birleştiren ve rollerini canlandıran katılımcılar, Rıfat Ilgaz’ın dünyasında şifrelerin izini sürerken keyifli dakikalar geçirdi.