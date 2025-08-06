Bursa'da Nilüfer Belediyesi, güvenli, konforlu bir ulaşım için yol açma ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kentin hızla gelişen mahallesi olan Balkan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’i güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde özellikle yeni yerleşim bölgelerindeki asfalt çalışmalarına hız verdi.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Balkan Mahallesi 826. Sokak’ta asfalt ve tretuvar yapım çalışması gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de çalışmaları yerinde takip etti. Çalışanlara limonata ikram eden Başkan Şadi Özdemir, onlarla sohbet ederek, bilgi aldı. Başkan Şadi Özdemir, sıcak havaya rağmen özveri ile asfalt çalışmasını sürdüren çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Şadi Özdemir, yeni yerleşim bölgelerinde ve ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt ve tretuvar çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek; “826. Sokak’ta 250 metre uzunluğundaki sokağa toplamda 400 tona yakın asfalt serimi ve tretuvar yapılıyor. Nilüferlilerin konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışıyoruz. Nilüfer’i güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeter ki Nilüfer halkının bize desteği devam etsin” dedi.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına sezon boyunca devam edecek.