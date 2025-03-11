Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında; Yolçatı Mahallesi’nde konut olarak inşa edilen, iki katlı kaçak yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi kaçak olarak inşa edilen yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi son olarak yapılan şikayet doğrultusunda Yolçatı Mahallesi’nde konut olarak yapılan iki katlı binanın kaçak olduğunu tespit etti. Yapılan tebligatın ardından binanın yıkılması için ekipler harekete geçti.

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri altında, 180 metrekarelik ruhsatsız iki katlı kaçak binayı yerle bir etti. Yapı tamamen kullanılamaz hale getirildi.