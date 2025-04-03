Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Nilüfer Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. 2025-2029 döneminin ilk toplantısında Nilüfer Belediye Meclisi’nin encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenirken, 2024 yılı faaliyet raporu da çokluğu ile kabul edildi.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Yeni bir yol yeni bir vizyon” diyerek başladıkları dönemde 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Önceki dönemlerden aldıkları güç ve Nilüfer halkından aldıkları cesaret ile fark yaratan, kente değer katan önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şadi Özdemir, “Ortak akıl, katılımcılık, dayanışma, eşitlik, kırsal kalkınma, kültür ve sanat gibi başlıklar önceliklerimiz arasında oldu.

Nilüferli hemşehrilerimizi nitelikli hizmetlerle buluştururken, kentin değerlerini, doğasını, kentte yaşayan bütün canlıların hakkını korumaya özen gösterdik” dedi.

“HEPİMİZİN NİLÜFER’İ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Evrensel ilkeler ışığında, ortak akıl ile sürdürülebilir hizmet sunarak, daha yüksek yaşam kalitesine sahip, daha dirençli, daha yeşil ve daha mutlu bir kent misyonuyla yeni dönemde de örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “2024 yılı boyunca yapılan tüm çalışmalara katkı sağlayan, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Herkesin sesine kulak verdiğimiz, Hepimizin Nilüfer’i için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin de yaptığı konuşmanın ardından Nilüfer Belediyesi Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ​

Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi. Encümen üyeleri için gizli oylama yapılırken, ihtisas komisyon üyeleri için açık oylama yapıldı. Komisyon üyelerinin 4’ü CHP’den, 1’i de muhalefet partilerinden oluştu.

Encümen ve Komisyonlarda şu isimler yer aldı:

Encümen üyeleri:

Neşe Özçelik

Demirhan Aslan

Ali Sezgin

İmar ve Bayındırlık Komisyonu:

Mahmut Demiröz

Metin Tunçel

Günce Çelik

Hafize Usturalı

Hamit Şenocak

Plan, Program ve Bütçe Komisyonu:

Mehtap Esen

Ali Sezgin

Pelin Sevgi

Serpil Altun

Abdurrahman Obut

Hukuk Komisyonu:

Yücel Akbulut

Özlem Akbaş Önsoy

Ekrem Erk

Olcay Keskin

Rahime Nur Gökçe

Sağlık ve Spor Komisyonu:

Demirhan Aslan

Okan Şahin

Ekrem Erk

Resul Tarman

Özgür Top

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu:

Furkan Yavuz

Ali Ekber Can

İbrahim Mart

Onur Uslu

Kenan Akdeniz

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu:

Özlem Akbaş Önsoy

Tuğçe Savaş

Gülver Deniz

Yalçın Işıkyıldız

Lamia Eren Olduk

Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:

Berna Hacer Bilici

Gökçe Güney

Okan Şahin

Aslıhan Ceyhan

Anzelha Nazlı Tan

Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu:

Onur Uslu

Mustafa Aslan

Akın Uludağ

Resul Tarman

Emre Sekban

Gençlik Komisyonu:

Resul Tarman

Furkan Yavuz

Tuğçe Savaş

Salih Güleç

Samet Kodaman

Ticaret ve Sanayi Komisyonu:

Salih Güleç

İrfan Özer

İbrahim Mart

Barış Öztürk

Şahin Biba

Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu:

Tuğçe Savaş

Gülver Deniz

Mehtap Esen

Hafize Usturalı

Anzelha Nazlı Tan

Afet Komisyonu:

İrfan Özer

Aslıhan Ceyhan

Salih Güleç

Emrah Mutlu

Hasan Türksel

Sokak Hayvanları Komisyonları:

Mehtap Esen

Berna Hacer Bilici

Ali Ekber Can

Aslıhan Ceyhan

Rahime Nur Gökçe

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu:

Hafize Usturalı

Günce Çelik

Emrah Mutlu

Metin Tunçel

Abdurrahman Obut

ŞAMPİYON MELEKLERE VEFA

Meclis toplantısında ayrıca 6 Şubat 2023’te Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli’nde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımının yaşamını yitirmesi nedeni ile Beşevler Cimnastik Salonu’nun adı “Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.