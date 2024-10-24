Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin 2025 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla 1 milyar 337 milyon 290 bin lira olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda 2025 mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü.

MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen meclis toplantısı boyunca kadın meclis üyeleri, ülke genelinde artan şiddet olaylarını "Kadın, Çocuğa, Hayvana, Dokunma, Şiddete, Susma" yazılı dövizleri tutarak protesto etti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın başkanlık ettiği mecliste, 2025 yılı gelir gider bütçesi 1 milyar 337 milyon 290 bin lira Türk lirası olarak belirlendi. Yeni bütçenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Dalgıç, meclis üyelerinin mali bütçenin kullanımının ve mevcut bütçedeki çıkış yoluyla ilgili konulara yönelik sorulara da yanıt verdi.

Önceliklerinin Mudanya Belediyesi ve iştiraklerinin borçlarını ödemek ve faiz yükünden kurtulmak olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, "İller Bankası’ndan gelen bütçede, yüzde 41 civarında kesinti yapıldı. Göreve başladığımızda kasamızda paramız yoktu. Şimdi paramız var. Bir hizmet aldığımız zaman başımız dik bir şekilde parasını ödeyebiliyoruz. İki kreş, soğuk hava deposu, dernekler yerleşkesi başta olmak üzere projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Halitpaşa Kapalı Pazar Yeri’ni Gençlik Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Kamulaştırma ve restorasyon projelerimiz var. Bütçemizi halka ve hizmetlere harcayacağız” diye konuştu.

Mecliste ayrıca Mudanya’ya güneş enerji santrali kurulması konusunda gerekli izinlerin alınmasına karar verildi.

