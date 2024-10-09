Bursa Mudanya yolunda sabah saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle trafikte ciddi yoğunluk yaşandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya yolu Güzelyalı Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte ciddi yoğunluk meydana geldi. Mudanya Devlet Hastanesi yolu üzerinde gerçekleşen kazada her iki aracın sürücüsü de kazayı ciddi yara almadan atlattı. Aksayan trafiği tekrar normale döndürmek için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.