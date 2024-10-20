AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Mudanya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederken, muhtarları Ankara'ya davet etti.BURSA (İGFA) - Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ve Mudanyalı Muhtarlar ile bir araya gelen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhtarların gününü kutladı.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhtarların yerel yönetimde çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, muhtarların mahallelerindeki talepleri dinledi. Bursa yatırımlarına dair bilgi veren Milletvekili Kılıç, gece gündüz özverili bir şekilde çalışan muhtarlarımızın her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Ziyaret sonunda Mudanyalı muhtarlara kalem hediye eden Kılıç, muhtarları Ankara’ya davet etti.