Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin seçimli genel kurulunda, Sudem Duran oy birliğiyle yeni dönem başkanlığına seçildiBURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin seçimli genel kurul toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Genel kurulda, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı’na oy birliği ile Sudem Duran seçildi.

Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent için yeni vizyon belirlerken gençlerin talep ve önerilerini dikkate aldıklarını söyledi. Ülkeyi geliştirecek, insan haklarını önceleyecek, barışı tam anlamıyla sağlayacak gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bursa Kent Konseyi, halk ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir. Gerektiğinde kamunun uyguladığı yanlış uygulamaları eleştirme, karşı durma özgürlüğünü göstermelidir. Kent konseyi halk adına kamuyla beraber olmalıdır. İşte bu köprünün içinde gençler dahil olmak üzere toplumun bütün kesimleri olmalıdır. Bu sayede demokrasi anlayışını sokağımıza ardından mahallemize, kentimize ve ülkemize yayabiliriz. Bu nedenle kent konseyi gibi kurumlara sahip çıkıp söylediklerini dikkate almalıyız” dedi.

Gençlik Meclisi’nde görev almış tüm gençlere teşekkür eden Başkan Bozbey, gençlerin dertleri ve sorunları olduğunu, bunları dile getirme noktasında Gençlik Meclisi’nin aktif olması gerektiğini dile getirdi. Gençlerin düşünceleriyle yerel yöneticilere katkı sağlayacağına inandığını belirten Başkan Bozbey, “Bizlerin sorumluluklarından biri de bayrağına, vatanına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine ve gösterdiği hedeflere sahip çıkan gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu ülkenin, dünyanın en yaşanabilir ve barış ortamının sağlandığı bir hale gelmesini gençlerin anlayışı ve oluşturacağı yenilikçi projeler sağlayacaktır. Sizlere inanıyoruz. Başkanlığa ve yönetim kuruluna seçilen gençleri kutluyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ise aydınlık, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye gençlerin taşıyacağını dile getirdi. Barış içinde, kardeşçe yaşamı gençlerin inşa edeceğini anlatan Aksoy, Bursa Kent Konseyi’nin bu yolda her zaman gençlerin yanında olacağını söyledi.

Sudem Duran’ın başkanlığındaki yeni yönetimde, Cansu Barak, Turgut Esen, Damla Suden Bayram, Emincan Çelikkaya, Yağız Mert Uğurlu, Elif Varol, Ahmet Efe Aşıkoğlu, Selin Molla, Ozan Kavlan, Hüseyin Samet Demirel, Serhat Çakır, Bülent Bayındır, Taha Burak Dengiz, Berkay İbrahim, Ali Taha Bayraktaroğlu, Zeynep Göksu İnayet, Beril Arda, Süleyman Çiçek, Ayşenur Ayvaz, Ömer Faruk Uzun, Fatih Taş, Bükre Nur Kalkınç, Yusuf İnanç ve Saliha Çengel yer aldı.