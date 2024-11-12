Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirdiği sosyal yardım hizmetlerini aralıksız sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş ile yaptığı anlaşmayla birlikte, Bursa’da eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için ücretsiz ulaşım desteği sağlandığı duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal yardımları belediyeciliğimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın her anında, gerek eğitimde gerek sağlıkta her türlü imkâna ulaşabilmeleri için elimizden gelen desteği belediye imkânları dahilinde sağlıyoruz. Bu kapsamda aldığımız müracaatlar sonucu ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz hasta ve eğitim gören öğrenciler olmak üzere yaklaşık 50 vatandaşımıza ücretsiz ulaşım desteği sağladık. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın da Karacabey Belediyesi hizmet masalarında konuyla ilgili taleplerini bizlere iletmesi üzerine gereğini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu arada Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, merkez ve kırsal mahallelerdeki dar gelirli aileler yakından takip edildiğine dikkti çeken Başkan Karabatı, günlük 750 kişilik olan ve 3 çeşit çıkan sıcak yemekler de ilçe merkezi ve kırsalda ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye tarafından ulaştırıldığını, kış ayıyla birlikte yakacak yardımı, ev eşyası ve kıyafet gibi konularda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin süreceğini yineledi.