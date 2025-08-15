Bursa Karacabey Belediyesi’nin Longoz Fest çatısı altında Yeniköy’de gerçekleştireceği “Perseid Meteor Yağmuru” etkinliği, 22-24 Ağustos tarihleri arasında bilim ve sanat dolu dopdolu bir programla gökyüzü meraklılarını buluşturacak.

BURSA (İGFA) - TÜBİTAK, T3 Vakfı ve DENEYAP gibi önemli kuruluşların destek verdiği etkinlikte akademik söyleşiler, atölyeler ve gökyüzü gözlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, Bursa Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınları ile ilgili mücadele kapsamında stant açarak, fidan bağışı kampanyası yapacak. Program, Pazar akşamı Funda Arar konseriyle taçlanacak. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tüm vatandaşları bu özel programa davet etti.

Karacabey Belediyesi, ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl Longoz Fest teması altında eşsiz bir gökyüzü şölenine ev sahipliği yapacak. 22 – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yeniköy’de düzenlenecek “Perseid Meteor Yağmuru” etkinliği, gökbilim tutkunları ve doğaseverleri bir araya getirecek. Etkinlik; bilim ve sanatın iç içe geçtiği atölyeler, gözlem etkinlikleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı bilim sohbetleri ile dolu dolu geçecek.

TÜBİTAK, Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin destekleriyle gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, Karacabey’de bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı da hedefliyor.

Program kapsamında; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Tolga Güver, Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Memduh Sami Tamer, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç ve İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Erol Kam önemli sunum ve konuşmalarıyla katılımcılarla buluşacak.

Yeniköy sahilinde kurulacak etkinlik alanında gün boyunca bilim-sanat atölyeleri düzenlenirken, akşam saatlerinde uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü gözlemleri yapılacak. Katılımcılar, Perseid Meteor Yağmuru’nun büyüleyici görsel şölenini çıplak gözle izleme imkânı bulacak. Ayrıca, Bursa Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınları ile ilgili mücadele kapsamında stant açarak, fidan bağışı kampanyası yapacak.

Programın finalinde ise Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, vereceği özel konser ile etkinliğe renk katacak. Karacabey’de büyük heyecanla beklenen konserin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tüm vatandaşları bu özel programa davet ederek şu ifadelerde bulundu: “Karacabey’imizin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler ve zengin ekosistemiyle öne çıkan Longoz Ormanlarımızın atmosferiyle bütünleşecek olan Longoz Fest temalı Perseid Meteor Yağmuru etkinliği, yalnızca bir gözlem etkinliği olmanın çok ötesinde, hem bilimsel hem kültürel anlamda önemli bir buluşma noktası olacak. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın bilimle iç içe olacağı bu özel günlerde; astronomi alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelecek, birbirinden değerli atölye çalışmaları ile hem eğlenerek hem öğrenerek bilimsel farkındalıklarını artıracaklar. Gökyüzünün bize sunduğu bu benzersiz şöleni hep birlikte, ailelerimizle ve sevdiklerimizle paylaşarak izlemek; Karacabey’de eşsiz ve unutulmaz anılara sahne olacak. Bu anlamlı etkinliğe tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte davet ediyor, bu muhteşem gökyüzü şölenine hep birlikte tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.”

Karacabey Belediyesi tarafından hayata geçirilen etkinliğin ilçenin turizm vizyonuna da önemli katkılar sunması bekleniyor.