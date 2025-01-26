Bursa'nın İznik ilçesinde yerel belediyenin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 31. belgeselinde resim sanatıyla uğraşan 88 yaşındaki Erdoğan Solmaz’ın hayatını ele aldı.BURSA (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları Bursa'da İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştiriliyor.

Bu kapsamda son olarak uzun yıllar İznik’te öğretmenlik yapmış Erdoğan Solmaz’ın hayatı ele alındı.

Çekimler Süleyman Paşa Medresesi’nde bulunan İznik Belediyesi’nin kurmuş olduğu Tarih Arşivi’nde gerçekleşti.

1937 yılında Bilecik’te dünyaya gelen Erdoğan Solmaz (88) ilk, orta ve lise öğrenimini de burada görür.Lise eğitiminde seçtiği resim bölümü Solmaz’ın hayatını değiştirir.Yatılı olarak başladığı lise hayatında yaptığı resimleri öğretmenlerine hediye eder.Türkiye’nin birçok kasaba ve vilayetinde öğretmenlik yapan Solmaz 1975 yılında İznik’e atanır. İznik’te yaptığı resimlerle 1976 yılında ilk sergisini açar.

Uzun yıllarca Ayasofya Orhan Camii yanında resimlerini yaparak, yerli ve yabancı turistlere sergileyen Erdoğan Solmaz, tüm İznik halkının simgesi haline geldi.

Renkler ruhum desenler yaşamım diyerek resim yaparken ruhsal tedavi bulduğunu, sıkıntılı zamanlarında eline aldığı fırçasıyla dinlendiğini dile getiren Solmaz, halen resim yapmaya devam ettiğini belirterek, bir çok hayat dersi ve asırlık tecrübelerini belgeselde paylaştı.