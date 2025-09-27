Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye teşkilatının 311. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 11 büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Tam 311 yıldır yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan trafik kazalarına kadar her alanda halka hizmet eden itfaiye teşkilatı, İtfaiyecilik Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye birimleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Şeref Defteri'ne imza atan itfaiyeciler, şu cümlelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın her köşesindeki tüm yangınlara ve doğal afetlere, canını hiçe sayarak giden itfaiye teşkilatlarımızın bu yıl 311. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden hiç sapmadan yürüyen, ülkemize ve kıymetli vatandaşlarımıza en zor anlarında daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz. Aziz hatıranız önünde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Denizli, Manisa Büyükşehir Belediyeleri itfaiye teşkilatları temsil heyetleri adına saygıyla eğiliyorum”.