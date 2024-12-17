Bursa'ya bağlı İnegöl ilçesinde mahalle aralarında kamulaştırmalarla elde edilen alanlarda otoparklar yaparak parklanma sorununa çözüm üreten İnegöl Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokakta 2 ayrı kamulaştırmayı tamamladı. Bölgede 40 araçlık otopark yapımı için çalışmalar sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi mahalle aralarında parklanma sorunlarına çözüm üretmek adına kamulaştırma çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi Kavak Sokakta 2 ayrı parselin kamulaştırması yapılarak otopark olarak düzenlenmek üzere çalışmalara başlandı. Parseller üzerindeki yapıların yıkımı gerçekleştirilirken, alanda devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

HEDEFİMİZ TÜM ÇIKMAZ SOKAKLARI AÇMAK

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “İnegöl’deki hem nüfus hem araç yoğunluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. Mahallelerimizde de özellikle park alanları noktasında ihtiyaçlarımız var. Bunun farkındayız. İnegöl’ümüzün tüm mahallelerinde otopark ihtiyacını gidermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu kapsamda Hamidiye Mahallemizde Kavak Sokakta bir çalışmamız var. Çıkmaz sokakların tamamını açılmış hale getirmek hedefimiz. Yeni dönemde de bu noktada hızlanarak tüm alanlarda otopark ihtiyacımızı gidererek kamulaştırmalarımızı tamamlayıp bu otoparklarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine bir bir sunacağız. Tüm İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

40 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK

Çalışmaya ilişkin de bilgiler veren Taban, “Burada 68 ada 35 ve 36 parsellerde kamulaştırma yapıldı. 2022 yılında başladı bu çalışmalar. İki parselin kamulaştırılmasıyla 650 m2 alan elde edildi. Mevcutta da bin metrekare alanımız vardı ve toplam 1650 metrekare alana sahip olduk. Burada 40 araçlık otopark oluşturulacak” diye konuştu.

MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Hamidiye Mahalle Muhtarı Ayhan Şimşek ise önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade ederek; “Mahallemizde Kavak Sokakta otopark yapılması için kamulaştırmalar yapıldı. Şu an yapım çalışmalarına da başlandı. Devamını da bekliyoruz. Çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz. Burası eskiden atıl durumdaydı. Otoparka da çok ihtiyaç vardı” ifadelerinde bulundu. Mahalle sakinleri de “Buradaki metruk yapılar çok rahatsızlık verdi. Belediyeye bir çare bulun dedik. Burası da açıldı, otopark oldu çok güzel. İnsanların araç koymaya yerleri yoktu. Allah razı olsun. Burada çok otopark sorunumuz vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştular.