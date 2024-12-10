Bursa İnegöl Belediyesi Yalın Belediyecilik faaliyetleri kapsamında 10 günlük sürede tüm personellerin katılacağı “Yalın Temelleri Eğitimi” düzenledi. Eğitimin ilk gününde Başkan Alper Taban da personelle bir araya gelerek; “Amacımız, gayemiz çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmek, verimli çalışmak, göremediklerimizi görmeyi başarmak” dedi.BURSA ( İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Yalın Belediyecilik faaliyetleri kapsamında 10 günlük sürede tüm personellerin katılacağı “Yalın Temelleri Eğitimi” düzenledi. Eğitimin ilk gününde Başkan Alper Taban da personelle bir araya gelerek; “Amacımız, gayemiz çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmek, verimli çalışmak, göremediklerimizi görmeyi başarmak” dedi.

İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik faaliyetleri kapsamında Yalın Ofis çalışmaları devam ediyor. Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, Yalınlaştırma Sistemi ve Öneri Sistemi olmak üzere 3 temel sistem üzerinden yürütülen çalışmalar geride kalan 4 yılda kurumda ciddi tasarruflar sağladı. 23 Müdürlükte toplam 592 iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken, bu sayede 210.105.411,50 TL olası giderin önüne geçildiği ifade edildi.

YALIN BELEDİYECİLİKTE 3. ETAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yalınlaştırma Sistemi, Öneri Sistemi ve Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemini esas alan Yalın Ofis çalışmaları kapsamında bugün tüm personeli kapsamayan 10 günlük bir eğitimin startı verildi. “Yalın Temelleri Eğitimi” ile tüm personelin bu sürece aktif olarak dahil olması hedefleniyor. Bu eğitim ile kurum genelinde yalın prensiplerin uygulanabilirliğini artırmak ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN TABAN; “AMACIMIZ VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK”

Her gün 2 seans şeklinde yapılacak eğitimlerin ilk oturumuna Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada personele yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi çok önemli bir kurum. Bu şehri ilk etapta planlayan ve yöneten İnegöl Belediyesi. Dolayısıyla bunu sadece bir imar planı olarak da düşünmeyelim. Şehrin her noktasında izi ve eseri olan, çalışması olan bir kurum. Buradaki arkadaşlarımıza da bakıyorum herkesin bu işte desteği, bir emeği var, gayreti var. Bu desteklerle bu şehir en iyi şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Bizler ne yapmaya çalışıyoruz; amacımız, gayemiz çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmek, verimli çalışmak, göremediklerimizi görmeyi başarmak… İnsana yakışanı da budur diyerek kim ne yapmış? Dünyada ne tür örnekler var? Kim daha iyi bir belediyecilik ya da yönetim anlayışı ortaya koyuyor bunları örnek alarak biz de daha iyi işler başarmalıyız. Önemli bir kurumda çalıştığımızı ifade ettim. Bu kurumda çalışıyor olmanın hakkını vermeliyiz. Burası aynı zamanda bir iş alanı. Bizden beklenenler var. Dolayısıyla biz karşı tarafa beklenenleri aktarmakla mükellefiz” dedi.