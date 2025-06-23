Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki en köklü oluşumlarından biri olan Halk Dansları Topluluğu, 14. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir geceyle kutladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri, İnegöllü vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen etkinlikte, 145 kişilik dans ekibi sahne aldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve master kategorilerindeki dansçılar; Türkiye’nin dört bir yanından yöresel halk oyunlarını başarıyla sergiledi.

Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahneye taşıyan gece, izleyicilere hem nostaljik hem de görsel anlamda unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden farklı yöreden halk oyunlarıyla süslenen geceye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti kuruluşları başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri de eşlik etti.

YÖRELERİN MÜZİK, FİGÜR VE KOSTÜMLERİ GECEYE RENK KATTI

İzleyiciler; İnegöl, Bursa, Ağrı, Burdur, Kütahya, Kırklareli, Silifke, Trabzon, Artvin ve Bitlis gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarıyla kültürel bir yolculuğa çıktı. Her bir yörenin müziği, figürleri ve kostümleri sahneye ayrı bir renk kattı.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kuruluşundan bu yana uluslararası başarıları ile dikkat çekerken İnegöl’ün tanıtımında da önemli rol üstleniyor. 2017’de Kazakistan’da Dünya Şampiyonu olan ekip, 2022 yılında Özbekistan’da düzenlenen yarışmada Dünya üçüncüsü olmuştu. Aynı yıl solo dansçılar Merve Ayna ve Burak Tokgöz, Kazakistan’daki yarışmada Dünya birinciliği elde etti. 2025 yılında ise TÜRKSOY tarafından “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen Aktau’daki uluslararası festivalde tüm ekip birinci ilan edildi.

“HALK DANSLARI BİR KÜLTÜR VE DEĞERLER OKULUDUR”

Programda selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Halk Dansları Topluluğu’nun yalnızca dans eden bireyler değil, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkan, bilinçli ve özgüvenli bireyler yetiştirdiğini vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Burada her figür bir hikâyenin izidir. Bu topluluk sadece bir dans ekibi değil, aynı zamanda bir değerler okuludur. Bu özel geceyle hem yazın gelişini kutluyor hem de Halk Dansları Topluluğumuzun 14. yıl dönümünü coşkuyla yaşıyoruz. Emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere tüm dansçılarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Başkan Alper Taban, yaz dönemini spor, sanat ve eğitimle değerlendirmeleri için çağrıda bulundu.

RECEP ERDOĞAN HOCA UNUTULMADI

Programın sonunda sahnede, 2022 yılında hayatını kaybeden Recep Erdoğan anıldı. Erdoğan’ın Halk Dansları Topluluğu’nun gelişimine büyük katkılar sunduğunu belirten Başkan Taban, topluluğun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Erdoğan ailesini ve Recep Erdoğan hocayı anlatan kitap yazarlarını sahnede ağırladı. Recep Erdoğan adına yazılan kitap kendilerine teslim edilirken kardeşi İsrafil Erdoğan ise ailesi adına teşekkürlerini sundu.