Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre ve temizlik konusunda hayata geçirdiği uygulamaların yanı sıra toplum bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar da ortaya koyan İnegöl Belediyesi; anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrencileri “Temiz Çevre Temiz Gelecek” eğitimleri ile 'Çevre Dedektifi' olarak yetiştiriyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi çevre ve temizlik ile sıfır atık konularında bir yandan hayata geçirdiği uygulamalarla gelişim sağlarken bir yandan da gelecek adına adımlar atıyor.

Toplumda çevre, temizlik ve sıfır atık bilinci oluşturmak için işe temelden başlayan İnegöl Belediyesi; anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini “Çevre Dedektifi” olarak yetiştiriyor.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Temiz Çevre Temiz Gelecek” sloganıyla öğrencilere yönelik eğitim programları düzenliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre temizliği ve sıfır atık bilincini kazandırarak doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için temel alışkanlıklar edinmelerini amaçlayan eğitimler, Salı ve Perşembe günleri yapılıyor.

Söz konusu proje ile öğrencilerin çevre sorunlarının çözümüne aktif bir şekilde katkıda bulunmaları hedeflenirken, Ocak ayında başlayan uygulama kapsamında anaokullarına davet üzerine gidilerek eğitimler yerinde veriliyor.

ÖĞRENCİLER ÇEVRE DEDEKTİFİ OLUYOR

İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisleri tarafından verilen eğitimler sonunda, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler de “Çevre Dedektifi” kartı veriliyor. Bu sadece çocuklar hem çevreyi temiz tutarak örnek bir birey olan hem de çevresindeki insanları bilinçlendiren birer çevre elçisi olma sorumluluğuna erişiyor.

Son olarak davet üzerine Yüksel Bodur Anaokuluna giden İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisi Çiğdem Çotuk, öğrencilere; çevre, temizlik ve sıfır atık konularında anlatımlarda bulundu. Görsellerle süslenmiş eğlenceli bir etkinlik havasında yapılan eğitimlerle çocuklar küçük yaşlarda çevre bilincine erişmiş oldu.