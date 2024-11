Bursa'nın İnegöl ilçesinde her hafta farklı bir okulda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen buluşmalar kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın bu haftaki durağı ise Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

BİLDİRİMLERİNİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Okulun çok amaçlı salonunda; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alper Taban, öğrencilerle yaptığı sohbette meslek liselerinin önemine dikkat çekti.

Şehir yönetiminde de ortak akıl ve özellikle gençlerin beklentilerinin, hayallerinin, fikir ve önerilerinin önemli olduğunu vurgulayan Alper Taban, “Göreve geldiğim ilk günden bu yana toplumun her kesimine kulak veren, her fikri önemseyip dikkate alan bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. Özellikle gençlerimizin hayalleri, düşünceleri bizim için kıymetli. Bu şehrin geleceği sizlersiniz. Sizlere bugün, yarın nasıl bir şehirde yaşamak istediğinizi sorarak o temelleri atmak istiyoruz. Bu buluşmaların ana sebebi öğrencilerimizi, gençlerimizi dinlemek ve kulak vermek. Ben sizlerin vizyonuna güveniyorum. Bugün de aslında bizler sizi dinlemek, sizleri anlamak için buradayız. Gençlerimizi dinlemek, onlara kulak vermek de bizim olmazsa olmazımız. Sizler yarın nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz, size nasıl bir şehir bırakılmasını istiyorsunuz. Bugün nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz bunu bilerek hareket etmek istiyoruz. Kapılarımız sizlere daima açık. Sadece burada değil, 153 hatlarımız ve çeşitli iletişim kanallarından bizlere her an ulaşabilirsiniz. Sizin bildirimleriniz bizim için kıymetli” diye konuştu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından öğrencilerle karşılıklı soru cevap bölümüne geçildi.

Bu bölümde mikrofonu öğrenciler aldı, güncel konular başta olmak üzere talepler, öneriler, eleştir ve projeler bir bir anlatıldı.