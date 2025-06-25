Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Temmuz ayında Doğa Atölyeleri’ni başlatıyor.KOCAELİ (İGFA) - “Çocuk Dostu Belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirilen proje, çocukların artan teknoloji bağımlılığını azaltmayı ve doğayla olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirintepe Ekopark ormanlık alanında, Çınar Çocuk Evi öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilecek Doğa Atölyeleri, çocuklara doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak.

HAFTADA İKİ GÜN DOĞAYLA BULUŞMA

Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenecek atölyeler, iki farklı yaş grubuna yönelik olarak planlandı. Sabah saat 10.00’da 4-6 yaş grubu, öğleden sonra saat 14.00’te ise 7-12 yaş grubu için seanslar gerçekleştirilecek.

DOĞA TEMELLİ EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ AKTİVİTELER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Etkinliklerde çocuklar doğa yürüyüşleriyle ormanı keşfedecek, çevre gözlemleri yaparak dikkatli inceleme becerileri kazanacak ve ekolojik temalı oyunlarla doğa sevgilerini pekiştirecek. Aynı zamanda çevre bilinci kazanmaları da amaçlanan atölyelerde, doğa temelli eğitici ve eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor. Detaylı bilgi ve kayıt için: 0262 318 00 00 / Dahili: 4704 – 4707 iletişime geçilebilir.