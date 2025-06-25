Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Haziran kültür sanat etkinlikleri kapsamında Fransız yazar Molière’in ünlü eseri Zoraki Tabip ile tiyatro severleri buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla tiyatrodan söyleşiye birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor.

ZORAKİ TABİP

Haziran kültür takvimi kapsamında Ahmet Vefik Paşa tarafından Türkçeye uyarlanan Fransız yazar Molière’in ünlü eseri Zoraki Tabip SGM’de sahnelendi.

Tiyatro Seçkin tarafından sahnelenen oyun, tıp bilimine, sahte uzmanlara ve evlilik ilişkilerine mizahi bir dille yaklaşan oyun, cehalet, roller ve çıkar ilişkilerine dair eleştirilerle izleyiciyi hem güldürdü hem düşündürdü.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Yoğun ilgi gören oyun sonunda salonda coşkulu alkışlar yükseldi. Sakaryalı sanatseverler, klasik tiyatronun güçlü yorumunu ayakta alkışlayarak oyunculara teşekkür etti.