Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği ile bilinen Ters Ev yeni yüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu’nun simgelerinden biri haline gelen Altınordu ilçesinde sahil bandında yer alan Ters Ev yenilenen yüzüyle kapılarını ziyaretçilerini açtı. Şehirde alternatif turizmin önemli duraklarından biri olan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Ters Ev yapılan bakım ve yenileme çalışmalarının ardından daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

GÖRENLERE BENZERSİZ DENEYİM SUNUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORBEL A.Ş tarafından işletilen Ters Ev yenilenen iç ve dış tasarımı ile her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Özellikle Ordu’yu ziyarete gelen çocuklu aileler ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih edilen Ters Ev vatandaşlara benzersiz bir deneyim sunuyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN ZİYARETE AÇIK

Yeni kimliği ile Ters Ev’i ziyaret etmek isteyenler, haftanın her günü sabah 9.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında bu sıra dışı yapıyı gezip, görme imkanı bulabiliyorlar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından cazibesi artırılan Ters Ev kent turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.