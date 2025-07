Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 13 gündem ve 4 ilave gündem maddesi olmak üzere 17 konu görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, mecliste genel ve yerel gündeme ilişkin önemli mesajlar da verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında gerçekleştirildi. 13 gündem maddesinin yanı sıra 4 ilave gündem maddesinin görüşüldüğü meclisin açılışında Bursa’da düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup elemelerinde 300 metre engelli koşu branşında 37.18'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran İnegöl Spor Lisesi öğrencisi Muhammed Esad Ayna meclis huzurunda Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ödüllendirildi.

BAŞKAN TABAN’DAN LEMAN DERGİSİNE TEPKİ

Yapılan ödül töreni sonrası gündeme dair bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz günlerde sözde mizah dergisi olan Leman Dergisinin bir hadisesi yansıdı. Bununla alakalı da gerek sosyal medyadan gerekse de Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz aracılığıyla belirli cevaplar vermeye çalışmıştık. Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve Türk toplumunun değerlerine dokunulduğunda ben hiç kimsenin bunları tasvip etmediğini gayet iyi biliyorum. Özellikle buradan da ifade etmek istiyorum. Bunları yapanları kınıyorum. Bunlara hiçbir vatandaşımızın da sessiz kalmayacağını biliyorum. Günün sonunda kendilerinin de gereken cevabı Türk halkından aldığını düşünüyorum. Bu tür hadsizlikler içerisinde olanların da her zaman karşısında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Böyle bir ifade özgürlüğü asla söz konusu olamaz.”

ORMAN YANGINLARI VURGUSU

“Son günlerde çok fazla orman yangınları yaşanıyor. Bu konuda her birimizin, her vatandaşımızın son derece duyarlı olması gerekiyor. Ben tüm itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Destek veren emniyet, jandarma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orman yangını yaşanan bölgelerde de vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malumunuz hava sıcaklıkları çok yüksek. Bu noktada en ufak hata büyük riskler barındırıyor. Herkes çok dikkatli olmalı. Özellikle ihbar konusunda da dikkatli olmalıyız. Tespit edilen her olayı, dumanı 112 ve 153 hatlarımıza bildirmelerini istirham ediyorum.”

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

“Havaların ısınmasıyla su kaynaklarında da ciddi azalmalara yaşanıyor. Bu konuda da su kullanımında azami dikkat edilmesi gerekiyor. Suyumuzu israf edemeyiz. Suyumuz bol olsa da israf etmemeliyiz.”

Başkan Taban, konuşmasının sonunda 13-20 Temmuz tarihleri arasında 38’inci Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin gerçekleştirileceğini de hatırlattı.

Konuşma sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu alanlarının kiraya verilmesi konusundan İnegöl, Alanyurt, Yeni İnegöl, Yeniceköy, Cerrah ve Kurşunlu revizyon imar planlarında teşekkül ticaret hatlarının belirlenmesine, 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılacak 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında 10 farklı ülkeden katılacak halk dansları ekipleri ile yerel ekiplere verilecek ödüllere kadar pek çok farklı konuda görüşme ve değerlendirmeler yapıldı.