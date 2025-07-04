Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 115 bin kadına ulaştığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı yaz aylarında da boş durmuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Cumaköy Mesire Alanı’nda Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında düzenlenen pikniğe katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllülük temelli kadınların sosyal hayata aktif katılımını teşvik eden, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan programın yaz aylarıyla başlattığı piknikler de büyük ilgi görüyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR GÜN OLDU

Gebze Cumaköy Mesire Alanı’ndaki piknikte bir araya gelen katılımcılar doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Bu eşsiz programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr.Nagehan Malkoç, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Etkinlikte ayrıca, çocuklar için çeşitli oyun ve aktiviteler de düzenlendi.

BÜYÜKAKIN’A İLGİ YÜKSEKTİ

Başkan Büyükakın, piknik alanında herkesle tek tek sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'na gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Büyükakın, "Kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif ve sağlıklı olmaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Alanda gezen, masaları dolaşan Büyükakın’a büyük bir sevgi vardı. Katılımcılar Başkan Büyükakın ile bol bol fotoğraf çektirerek onu masalarına davet etti. Bu güzel etkinlik günün anısına çekilen fotoğraflarla devam etti.

3 FARKLI İLÇEDE 6 BİN KİŞİYLE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamındaki ‘Güçlü Aile Yürüyüşü’ etkinlikleri haziran ayında Gölcük ve Darıca’da başlayıp, Gebze ile devam etti. Haziran ayı boyunca 3 ayrı noktada yaklaşık 6 bin kişiyle ‘Güçlü Aile Yürüyüşü’ yapıldı. Temmuz ayı içerisinde ise 4 ayrı ilçede etkinlikler sürecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Aile Yılı kapsamındaki “Güçlü Aile Yürüyüşü” etkinliği, hem sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek hem de aile fertlerinin dayanışma ve paylaşım duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, keyifli bir yürüyüş yaptıktan sonra grup egzersizleriyle enerjilerini yükseltiyor; ardından samimi bir piknik sofrasında buluşarak bir arada geçirilen değerli zamanın tadını çıkarıyor.