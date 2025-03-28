Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırın uygulaması olacak. İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından nöbetçi fırın listesi belirlendi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de 3 günlük Ramazan Bayramı süresince fırınlar kapalı olacak. 3 gün boyunca nöbetçi fırın uygulaması ile sadece belirli fırınlarda ekmek üretimi yapılacak.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekmek alışverişlerini arefe gününden yapması çağrısında bulunulurken, İnegöl Belediyesi’nin talebi ile Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından bayramın 3 günü hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

3 GÜN BOYUNCA SADECE NÖBETÇİ FIRINLAR AÇIK OLACAK

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayram süresince fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 3 gün boyunca nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

Bayramın ilk günü; Özdilek AVM, Migros AVM ile Somuncu Baba Ekmek Fırını (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47) açık olacak.

Bayramın ikinci günü ise Özdilek AVM, Migros AVM, Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Trabzon Ekmek Fırını (Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No:137) ve Simidiye Unlu Mamulleri (Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20) ekmek üretimi yapacak.

Bayramın üçüncü günü de Özdilek AVM, Migros AVM, Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Trabzon Ekmek Fırını (Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No:137), Simidiye Unlu Mamulleri (Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20), Kayalar Ekmek Fırını (Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi No:26) ve Bizim Ekmekçi tüm şubeleri açık olacak.

GASTRO TESİSLERİNİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin sosyal tesisleri Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafenin de bayram süresince çalışma programı belli oldu. Gastro tesisleri bayramın 1’inci ve 2’nci günü kapalı olacak. Üçüncü günü ise Gastro İnegöl Restoranı sabah 07.30 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Gastro Kafe de 3’üncü günü sabah 09.00 ile akşam 00.00 arasında açık olacak. Devam eden günlerde tesisler rutin çalışmalarını sürdürecek.