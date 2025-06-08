Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından Alibeyköy Mahallesi’nde kurulan ve Türkiye’nin örnek hayvan satış alanlarından biri haline gelen Modern Hayvan Pazarı, beşinci Kurban Bayramı’nda da beklentileri karşıladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram öncesi ve süresince yoğun ilgi gören pazarda tüm kurbanlıklar satıldı. Hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldüren pazarda bu yıl da hareketli ve bereketli bir bayram dönemi yaşandı. Pazar, sadece bayram döneminde değil yılın her haftasında perşembe günleri yapılan düzenli kurban satışlarıyla da İnegöl ve çevresindeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

KOTRALARIN TAMAMINDA HAYVANLAR SATILDI

Bu yılki Kurban Bayramı’nda pazarda ciddi bir satış başarısı elde edildi. İnegöl Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışı yapılan kotralarda yer alan büyükbaş kurbanlıkların tamamı alıcısıyla buluştu. Toplamda 1.460 büyükbaş hayvan pazara giriş yaptı ve hepsi satılarak kurban satış işlemi tamamlandı.

Modern Hayvan Pazarı’nın küçükbaş hayvanlara ayrılan kısmında da benzer bir yoğunluk yaşandı. Kotralarda satışa sunulan küçükbaş kurbanlıklarda 1.500 adet hayvan satılarak alıcısıyla buluştu. Vatandaşların hem fiyat hem de hijyen açısından memnuniyetle alışveriş yaptığı pazarda, küçükbaş hayvan satıcıları da yoğun ilgiden dolayı satışlardan büyük memnuniyet duydu.

KÖY PAZARINDA DA CİDDİ SATIŞ

Modern Hayvan Pazarı içinde, bayrama son üç gün kala açılan ve arife günü yoğunluk yaşanan “Köy Pazarı” olarak adlandırılan bölümde de bayram hareketliliği dikkat çekti. Bu alanda da 500 büyükbaş, 500 den fazla da küçükbaş hayvanın satışı gerçekleştirildi. İnegöl’ün kırsal mahallelerinden gelen üreticiler bayram öncesi pazarın önemli bir parçası olurken, verdikleri emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Hem üretici hem tüketici açısından güvenli ve bereketli bir ticaret ortamı oluştu.

Sadece kurbanlık satışının yapıldığı bir alan olmanın ötesine geçen İnegöl Modern Hayvan Pazarı, kurban kesimi konusunda da profesyonel hizmet sundu. Pazar içerisinde oluşturulan özel kesim alanlarında, deneyimli kasaplar tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde kesimler gerçekleştirildi. Vatandaşlara modern ve düzenli bir ortamda kurbanlarını kesme imkanı sunuldu.

DEZENFEKTE VE TEMİZLİK İÇİN GEÇİCİ OLARAK KAPALI KALACAK

Yoğun bayram trafiğinin ardından İnegöl Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda hijyenik koşulların sürdürülebilmesi adına temizlik ve dezenfekte süreci başlatacak. Bu kapsamda, Modern Hayvan Pazarı 12-19 Haziran tarihleri arasında geçici olarak kapalı olacak. Dezenfeksiyon ve genel bakım işlemlerinin ardından hayvan pazarı, 26 Haziran Perşembe günü yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

İNEGÖL, HAYVANCILIKTA BÖLGESEL MERKEZ HALİNE GELİYOR

İnegöl Modern Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı’nda gösterdiği başarı, ilçenin hayvancılık ve kurbanlık ticaretinde bölgesel bir merkez olma yolundaki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne serdi. Altyapısı, hijyenik ortamı, düzenli kesim alanları ve profesyonel hizmet anlayışı ile hem üretici hem de tüketici tarafından tercih edilen bu modern pazar, İnegöl’ün tarımsal kalkınma hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.