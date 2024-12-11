TVF 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 15 Aralık Pazar günü 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Süreyyapaşa Gençlik Spor Kulübünü konuk edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 12 haftası geride kalan sezonda12 puanla 9’uncu sırada bulunan temsilcimiz İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, Pazar günü evinde zorlu bir rakibini ağırlayacak. Topladığı 18 puanla ligde 6’ncı sırada bulunan Süreyyapaşa Gençlik Spor Kulübü, İnegöl Belediyespor’a konuk olacak.

RAKİP SÜREYYAPAŞA, HEDEF MUTLAK GALİBİYET

15 Aralık Pazar günü 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanacak müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Tamamı kendi altyapı sporcularından oluşan İnegöl Belediyespor evinde seyircisi önünde galibiyete uzanmak isterken, rakip Süreyyapaşa Gençlik ise zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Çekişmeli geçecek müsabaka öncesi İnegöl Belediyespor takımı antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdürüyor.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına güvendiklerini söyledi. Talihsiz kayıplar yaşandığını ifade eden Başkan Taban, 13’üncü haftada Pazar günü Süreyyapaşa Gençlik Kulübünün misafir edileceğini hatırlatarak “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek” dedi.