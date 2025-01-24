İnegöl Mobilyasının 200’ü aşkın firmayla temsil edildiği IIFF-İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş fuarda İnegöllü Mobilyacıları ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri olan ve dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı 25 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) binlerce markaya ev sahipliği yapan fuarda İnegöl’den de 217 firma yer alıyor.

FUARA KATILAN FİRMALARA ZİYARET

Hem ülkemiz hem İnegöl mobilya sektörü adına önemli bir organizasyon olan fuarda yeni yılın mobilya trendleri görücüye çıkarken, fuarın üçüncü gününde AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte her iki fuar alanını da ziyaret ederek burada İnegöllü firmalara hayırlı işler dileklerini iletti. Beraberlerindeki meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte yapılan ziyarette, firmalar tek tek gezilerek hem fuar hakkında hem de sektör hakkında istişareler yapıldı. İnegöl temsilcisi firmaları dev organizasyonda yalnız bırakmayan İnegöl protokolü de firma temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

‘’İNEGÖL MOBİLYA FUARINDA GİBİYDİK’’

Ziyaretler sonrası İnegöl'ün sadece Türkiye’nin değil, dünyanın mobilya merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aynı zamanda İnegöl firmalarının yoğun katılım sağladığı İstanbul Fuarında ‘’sanki İnegöl’de gibiydik’’ diyerek açıklamada bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı, mobilya sektörümüzün gücünü ve potansiyelini sergilediği önemli bir platform. Bugün burada dolaşırken, adeta İnegöl Mobilya Fuarı'ndaymışız gibi hissettik. Çünkü İnegöl’ümüzün birbirinden değerli firmaları, sektöre yön veren tasarımları ve kaliteli üretimleriyle burada yer alıyor. Mobilya denince akla ilk gelen şehir olan İnegöl, bu fuar gibi uluslararası platformlarda da ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Katılan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Onların başarısı, İnegöl’ün başarısıdır. Buradan tüm mobilyacılarımıza bereketli kazançlar ve hayırlı işler diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın.’’ dedi.