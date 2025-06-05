Bursa'da İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 9 gündem ve 1 ilave gündem maddesi olmak üzere 10 ayrı konu görüşülerek karara bağlandı. Kırsal Yerleşik Alanlar İçin 1/1000 ölçekli planların yapılmasının da görüşüldüğü mecliste, 18 kırsal mahallede imar planı çalışması yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde Haziran ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, 9 gündem ve 1 ilave gündem maddesi olmak üzere 10 konuyu görüştü.

Meclis başlangıcında İnegöl’de başarılı sporcular misafir edildi. Mayıs ayında ulusal ve uluslararası müsabakalarda İnegöl’ü temsil eden 5 okul takımı ile 9 bireysel derece alan öğrenci olmak üzere toplamda 47 öğrenciye meclis huzurunda hediye takdimleri gerçekleştirildi.

Mecliste ise ilave gündem maddesi olarak gündeme alınan şarj istasyonu alanlarının kiraya verilmesi hususu komisyonda görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

18 KIRSAL MAHALLEDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Gündemin 8. Maddesinde de Kırsal Yerleşik Alanlar İçin 1/1000 Ölçekli Planların Yapılması konusu gündeme geldi. Konuya dair bilgi veren İmar İşleri Müdürü Semih Karakaş, 18 kırsal mahallede imar planı çalışması yapılmasının uygun görüldüğünü söyledi. Birinci etapta imar planı yapılacak mahalleler; Edebey, Çeltikçi, İsaören, Deydinler, Hocaköy ve Ortaköy olarak açıklandı. İkinci etapta planlaması yapılan kırsal mahalleler; Hamamlı, Alibeyköy, Bilalköy, Kulaca, Şipali, Hasanpaşa. Üçüncü etapta planlaması yapılacak kırsal mahalleler ise; Çitli, Özlüce, Kınık, Küçük Yenice, Süpürtü ve Yiğit olarak ifade edildi. Konuya ilişkin konuşan Başkanvekili Fevzi Dülger, ilk etapta ova köyleri olan 18 kırsal mahallede bu çalışmanın yapılacağını kaydetti.