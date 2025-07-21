Bursa İnegöl Belediyespor, yüzme ve oryantiringde altyapıdan yetişen sporcularıyla ulusal ve uluslararası başarılar elde ederek İnegöl’ü gururla temsil etmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da sporu tabana yaymak ve her yaştan bireyin sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yüzme ve oryantiring branşlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöl Belediyespor, altyapıdan yetişen genç sporcularıyla hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda İnegöl’ü ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

YÜZME BRANŞINDA ALT YAPI SPORCULARINDAN ÖRNEK BAŞARI

İnegöl Belediyespor bünyesinde yetişen genç sporcular, bireysel ve takım olarak katıldıkları organizasyonlarda İnegöl’ün adını gururla temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen TYF 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Yarı Finallerinde kulüp sporcuları önemli barajları geçerek büyük bir başarıya imza attı. İnegöl Belediyespor yüzme branşı altyapı sporcuları; Ayşe Beren Onay, 400 metre ve 50 metre serbest stil kategorilerinde A3 barajını geçti. Ahmet Eren Dursun, 200 metre ve 100 metre kurbağalama stil kategorilerinde A2 barajını geçti. İsmail Hakkı Dursun, 200 metre sırtüstü ve 50 metre serbest stil kategorilerinde A2 barajını geçti. Melih Kartalmış ise katıldığı dört branşta da katılım barajlarını aşarak dikkat çekti.

ÇEKYA’DA İNEGÖL BELEDİYESPOR’LU OYUNCULAR DAMGA VURDU

Yüzmede elde edilen bu başarıların yanı sıra oryantiring branşında da İnegöl Belediyespor’un sporcuları adından söz ettirmeyi başardı. 20-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Çekya’da gerçekleştirilecek olan Silva O’Camp organizasyonuna Türkiye Oryantiring Federasyonu himayelerinde katılacak 12 gelecek vadeden sporcu arasına İnegöl Belediyespor’dan Zeynep Şeker ve Yusuf Hamza Başyiğit seçildi. Ayrıca Yıldızlar Oryantiring Avrupa Şampiyonası’nda milli forma ile ülkemizi temsil eden sporcular Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz, göstermiş oldukları üstün performansla ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN TEBRİK MESAJI

İnegöl Belediyespor’un yüzme ve oryantiring branşlarında elde ettiği başarıların ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban genç sporcuları tebrik etti. Başkan Alper Taban tebrik mesajında, “İnegöl Belediyespor’umuz, 25’e yakın branşta çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet sunuyor. Her bir branşta farklı başarılara imza atan sporcularımızla, altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Son olarak yüzme ve oryantiring branşlarında elde edilen bu başarılar, bizleri hem gururlandırıyor hem de doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sporu teşvik eden, altyapıya önem veren bir belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin milli takımlarda yer alması, ülkemizdeki yarışlarda başarılar göstermesi bizler için büyük bir onur. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, nice yeni başarılar diliyorum.” dedi.